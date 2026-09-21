27-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила сотрудничество с тренером Игорем Андреевым.

«Катя, всегда расставаться непросто. Но это часть нашей игры, так происходит. Желаю тебе успехов и удачи! Надеюсь, что какие-то мои советы были полезны. В любом случае делай, как чувствуешь. На корте ощущения, бывает, работают лучше, чем логика. Только полный вперёд и побеждать!» – написал Андреев под одной из публикаций Александровой в соцсети.

Александрова и Андреев начали совместную работу в январе 2025 года. Вместе с Андреевом теннисистка выиграла турнир категории WTA-500 в Линце, Австрия, а также впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга.