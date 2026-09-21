Тьерри Анри научил Роджера Федерера эффектному трюку с мячом

Французский футболист и тренер Тьерри Анри научил 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера эффектному трюку с мячом.

8 августа Федереру исполнилось 45 лет. Швейцарец завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Ранее Федерер был включён в международный Зал славы тенниса.

Анри 49 лет. Он является чемпионом мира и Европы по футболу, обладателем Кубка конфедераций. С лондонским «Арсеналом» Тьерри дважды становился чемпионом Англии. С «Барселоной» футболист выигрывал чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.