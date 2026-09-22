«Жизнь хороша». Карлос Алькарас опубликовал подборку фотографий

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал серию фотографий на своей странице в соцсети. На одном из фото Карлос позирует с 22-кратной чемпионкой ТБШ американкой Сереной Уильямс.

Фото: Из личного архива Алькараса

Фото: Из личного архива Алькараса

Фото: Из личного архива Алькараса

Фото: Из личного архива Алькараса

Фото: Из личного архива Алькараса

«Жизнь хороша», – подписал фото Алькарас, добавив эмодзи красного сердца.

В этом сезоне испанский теннисист выиграл Australian Open — 2026 и турнир категории ATP-500 в Дохе. Далее испанец взял серьёзную паузу в выступлениях в связи с травмой запястья. Восстановившись, Алькарас выступил на US Open — 2026. Он дошёл до 1/4 финала, где уступил четвёртой ракетке мира американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).