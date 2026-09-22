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Новак Джокович назвал лучший совет, который когда-либо получал

Новак Джокович назвал лучший совет, который когда-либо получал
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 12-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о лучшем совете, который получал.

«В чём ключ? Оставаться верным себе — это всегда в итоге приносит результат, каким бы сложным ни было начало.

Лучший совет, который мне когда-либо давали, — всегда оставаться верным себе, быть верным своей настоящей сущности. Я именно так и поступал», — приводит слова Джоковича Punto de Break со ссылкой на шоу Кевина Харта на Netflix.

Ранее Джокович подтвердил, что выступит на турнире ATP-500 в Пекине. Турнир в Пекине пройдёт с 30 сентября по 6 октября.

Джокович выступит на турнире в Пекине впервые с 2015 года. Он является шестикратным победителем соревнований и не потерпел на нём ни одного поражения за всю карьеру. Серб завоевал трофеи в 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 годах.

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