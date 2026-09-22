Арина Соболенко поделилась фото с отдыха в Греции

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии, сделанные во время её отдыха в Греции.

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

«Отдых и перезагрузка в Греции», — подписала снимки Соболенко.

По итогам минувшего US Open — 2026 Соболенко потеряла первую строчку в рейтинге WTA. Финал турнира стал для белоруски вторым проигранным финалом мэйджора на харде в этом году — в январе она уступила Рыбакиной в заключительном матче Australian Open. Последний на данный момент титул в текущем сезоне Соболенко завоёвывала в марте.