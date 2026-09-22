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Аманда Анисимова снялась с «пятисотника» в Сингапуре

Аманда Анисимова снялась с «пятисотника» в Сингапуре
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11-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова снялась с турнира категории WTA-500 в Сингапуре. Предварительно, причиной послужила травма левого плеча. Анисимова была второй сеяной по сетке, своё выступление она должна была начать со второго круга с победительницей матча между Талией Гибсон и Фионой Ферро. Американку заменит словачка Виктория Морвайова (296-я ракетка мира).

Последним на данный момент турниром для Анисимовой стал минувший US Open, на котором теннисистка дошла до третьего круга, где уступила Анастасии Потаповой.

Лидером посева на «пятисотнике» в Сингапуре остаётся россиянка Мирра Андреева.

Сетка турнира WTA-500 в Сингапуре
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