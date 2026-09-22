Янник Синнер может побить рекорд Макинроя по лидерству в рейтинге ATP

Первая ракетка мира, 25-летний теннисист Янник Синнер может побить рекорд американца Джона Макинроя по лидерству в рейтинге ATP. В первой двойке итальянец провёл 130 недель подряд. Об этом сообщает The Tennis Gazette.

Макинрой, которого может нагнать Синнер, провёл в первой двойке рейтинга ATP 158 недель – это восьмой лучший результат в мире. Кроме того, общий показатель недель на первом месте у итальянца составляет 90. Это 10-е место в списке за всё время.

Лидер топа – Роджер Федерер (Швейцария) с результатом 346 недель подряд в первой двойке. За ним расположился Новак Джокович (Сербия), который провёл на первом и втором местах в рейтинге 325 недель. Замыкает тройку лидеров Джимми Коннорс (США). На его счету 282 недели.