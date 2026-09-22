Мирра Андреева рассказала о впечатлениях от Сингапура, где примет участие в «пятисотнике»

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на пару вопросов перед своим стартом «пятисотника» в Сингапуре, где она будет первой сеяной и начнёт выступление со второго круга.

– Мирра, добро пожаловать в Сингапур! Как ощущается первый визит сюда?

– Ощущается прекрасно. Мне немного удалось посмотреть город пару дней назад, он великолепен. Мне нравится тут быть. Надеюсь, мне доведётся увидеть ещё больше новых интересных вещей, уже жду не дождусь сыграть перед публикой.

– Вы здесь первая сеяная. Как чувствуете себя?

– Я в предвкушении. Думаю, для меня не будет играть роли номер посева, просто сфокусируюсь на том, чтобы хорошо сыграть каждый матч, показать хороший уровень тенниса и развлечь зрителей, которые придут посмотреть игру, — сказала Андреева в видео, опубликованном на странице WTA в социальной сети.