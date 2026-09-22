«Это просто комедия». Турсунов раскритиковал критерии отбора участниц на турниры WTA-500

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов раскритиковал организацию турниров WTA и отбора участниц на них.

«Кто-нибудь мне может объяснить, как 101-я [ракетка мира] Селехметьева играет турнир WTA-125, когда 165-я Прозорова в основе WTA-500?! Это просто комедия, до чего скатились турниры WTA уровня 500. Парницы играют квалификацию, а 550-ю одиночницу не пускают, так как у парниц приоритет. Играя правильный график, можно оставаться в топ-100 пожизненно. Ну или получать уайлд-кард, как Винус», – написал Турсунов в своём телеграм-канале.

Оксана Селехметьева ранее сменила гражданство, она выступает за Испанию.