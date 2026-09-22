«Зверев будет уверен в себе». Муратоглу — о противостоянии Синнера и Зверева

Известный тренер Патрик Муратоглу высказался о противостоянии второй ракетки мира Александра Зверева (Германия) и первой ракетки мира Янника Синнера (Италия) после победы немца на US Open. По мнению французского специалиста, следующий матч между ними может стать переломным.

«Мне очень любопытно увидеть, в какой степени победа на двух турнирах «Большого шлема» повлияет на менталитет и уверенность Зверева, когда он в следующий раз встретится с Синнером… Если не видеть, как они играют друг против друга, ты действительно не знаешь, какой будет динамика. Зверев будет полностью уверен в себе, поэтому думаю, что в следующий раз, когда они встретятся, это будет чрезвычайно важно, если Зверев победит, это может полностью изменить их соперничество», — приводит слова Муратоглу Ubitennis.

В личных встречах Синнера и Зверева итальянец одержал 11 побед, тогда как немец – четыре. В последний раз теннисисты встречались в финале Уимблдона в июле этого года. Синнер одержал победу со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.