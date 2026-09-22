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Вероника Кудерметова рассказала о беременности

Вероника Кудерметова рассказала о беременности
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Победительница Уимблдона-2025 в парном разряде российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о беременности. Об этом она сообщила, опубликовав на своей странице в социальной сети совместное фото с мужем Сергеем Демёхиным, на снимке крупным планом запечатлён живот.

«В ожидании чуда», — подписала фото Кудерметова.

Помимо победы в парном разряде Уимблдона в 2025 году, Кудерметова стала чемпионкой Итогового турнира WTA — 2025 в паре с бельгийкой Элисе Мертенс. Россиянка не выступает на турнирах с ноября 2025 года. Её младшая сестра Полина ранее сменила гражданство, ныне она выступает за Узбекистан.

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