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Алина Чараева — Софья Кенин, результат матча 22 сентября 2026, счёт 2:1, 1-й круг; WTA 250 Сеул

Алина Чараева одолела Софью Кенин на старте турнира WTA-250 в Сеуле
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121-я ракетка мира армянская теннисистка Алина Чараева в первом круге турнира категории WTA-250 в Сеуле одолела американку Софью Кенин, занимающую в мировом рейтинге 106-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Сеул (ж). 1-й круг
22 сентября 2026, вторник. 12:20 МСК
Алина Чараева
121
Армения
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 4 4
         
Софья Кенин
106
США
Софья Кенин
С. Кенин

По ходу матча Чараева сделала девять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Кенин ни разу не подала навылет, сделала восемь двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Чараева сразится с венгерской теннисисткой Анной Бондарь (69-я ракетка мира).

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