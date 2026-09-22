Алина Чараева одолела Софью Кенин на старте турнира WTA-250 в Сеуле

121-я ракетка мира армянская теннисистка Алина Чараева в первом круге турнира категории WTA-250 в Сеуле одолела американку Софью Кенин, занимающую в мировом рейтинге 106-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

По ходу матча Чараева сделала девять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Кенин ни разу не подала навылет, сделала восемь двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Чараева сразится с венгерской теннисисткой Анной Бондарь (69-я ракетка мира).