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Барбора Крейчикова — Анна-Лена Фридзам, результат матча 22 сентября 2026, счёт 2:1, 1-й круг; WTA 500 Сингапур

Барбора Крейчикова вышла во второй круг «пятисотника» в Сингапуре
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44-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла во второй круг «пятисотника» в Сингапуре, одолев на старте турнира соперницу из Германии Анну-Лену Фридзам, занимающую в мировом рейтинге 266-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 58 минут и завершилась со счётом 6:0, 5:7, 7:6 (7:4).

Сингапур. 1-й круг
22 сентября 2026, вторник. 13:40 МСК
Барбора Крейчикова
44
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 7 7
0 		7 6 4
         
Анна-Лена Фридзам
266
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам

По ходу матча Крейчикова сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. Фридзам подала навылет три раза, сделала три двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В следующем круге Крейчикова сразится с бельгийкой Элисе Мертенс (19-я ракетка мира).

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