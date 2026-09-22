Барбора Крейчикова вышла во второй круг «пятисотника» в Сингапуре

44-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла во второй круг «пятисотника» в Сингапуре, одолев на старте турнира соперницу из Германии Анну-Лену Фридзам, занимающую в мировом рейтинге 266-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 58 минут и завершилась со счётом 6:0, 5:7, 7:6 (7:4).

По ходу матча Крейчикова сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. Фридзам подала навылет три раза, сделала три двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В следующем круге Крейчикова сразится с бельгийкой Элисе Мертенс (19-я ракетка мира).