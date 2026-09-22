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Журналист Морон: отношения между Синнером и Федерером не очень гладкие

Журналист Морон: отношения между Синнером и Федерером не очень гладкие
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Известный испанский журналист Хосе Морон выразил мнение, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер и пятикратный обладатель титулов ТБШ первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не очень хорошо ладят.

«Синнер никогда не участвовал в Кубке Лэйвера Федерера. Отвечая на вопрос об этом в прошлом году, итальянец объяснил это тем, что турнир не вписался в его календарь. Действительно ли это так? Немного покопавшись, кажется, что отношения между ними двумя не очень-то гладкие, именно так», – написал Морон на своей странице в X.

С 25 по 27 сентября в Лондоне, Великобритания, в девятый раз пройдёт розыгрыш Кубка Лэйвера. За победу поборются команды Европы и мира. Роджер Федерер является одним из основателей турнира. Янник Синнер действительно ни разу не принимал в нём участия.

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