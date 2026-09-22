Определились участники «Финала восьми» Кубка Дэвиса — 2026
Завершился второй раунд квалификации Кубка Дэвиса — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со странами-участницами «Финала восьми», который состоится в Болонье, Италия.
За главную награду поборются сборные Италии, Южной Кореи, Испании, Австрии, Германии, Великобритании, Чехии и Канады.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Италия (действующие чемпионы) – Южная Корея;
Германия – Великобритания;
Чехия – Канада;
Испания – Австрия.
Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.
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