Определились участники «Финала восьми» Кубка Дэвиса — 2026

Завершился второй раунд квалификации Кубка Дэвиса — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со странами-участницами «Финала восьми», который состоится в Болонье, Италия.

За главную награду поборются сборные Италии, Южной Кореи, Испании, Австрии, Германии, Великобритании, Чехии и Канады.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Италия (действующие чемпионы) – Южная Корея;

Германия – Великобритания;

Чехия – Канада;

Испания – Австрия.

Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.

Главные события 2026 года в теннисе.