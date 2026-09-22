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Определились участники «Финала восьми» Кубка Дэвиса — 2026

Определились участники «Финала восьми» Кубка Дэвиса — 2026
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Завершился второй раунд квалификации Кубка Дэвиса — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со странами-участницами «Финала восьми», который состоится в Болонье, Италия.

За главную награду поборются сборные Италии, Южной Кореи, Испании, Австрии, Германии, Великобритании, Чехии и Канады.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Италия (действующие чемпионы) – Южная Корея;
Германия – Великобритания;
Чехия – Канада;
Испания – Австрия.

Финальная часть соревнований за Кубок Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября. В прошлом году победу на турнире одержала команда Италии.

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