Видео: Ирина Шейк даёт мастер-класс по походке на подиуме Арине Соболенко

Российская супермодель Ирина Шейк дала мастер-класс по походке на подиуме второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко перед мероприятием Voque World, которое откроет Неделю моды в Милане.

Арина Соболенко является четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». По итогам минувшего US Open — 2026 теннисистка потеряла первую строчку в рейтинге WTA. Финал турнира стал для белоруски вторым проигранным финалом мэйджора на харде в этом году — в январе она уступила казахстанке Елене Рыбакиной в заключительном матче Australian Open. Последний на данный момент титул в текущем сезоне Соболенко завоевала в марте на турнире категории WTA-1000 в Майами, США.