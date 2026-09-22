Сборная Чехии вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв команду Великобритании

Женская сборная Чехии вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. В 1/4 финала команда одолела сборную Великобритании. В первом матче противостояния Мари Боузкова обыграла Сонай Картал со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:4. Затем победу команде принесла Линда Носкова, обыграв Кэти Бултер. Их встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Таким образом, чешская сборная повела 2:0 и обеспечила себе досрочный выход в полуфинал турнира, где сыграет с победителем в противостоянии Казахстана и Испании.

Российские и белорусские теннисистки не принимают участия в Кубке Билли Джин Кинг. Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федераций тенниса России и Беларуси.