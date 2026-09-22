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«Он постоянно ищет способы быть лучшим». Физиотерапевт Джоковича — о его подходе к теннису

«Он постоянно ищет способы быть лучшим». Физиотерапевт Джоковича — о его подходе к теннису
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Физиотерапевт Карлос Коста высказался об особенностях работы с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Коста входит в команду теннисиста с конца 2025 года.

«Я никогда не видел ничего подобного Новаку Джоковичу. Его видение, то, что он вкладывает каждый день на корте, и его интенсивность. Я видел нечто похожее раньше, но никогда с такой постоянностью, как у Джоковича.

Он обращает внимание на каждую деталь. Время, которое нам нужно, чтобы подать ему полотенце… если что-то идёт не по плану, возникает напряжение. Он даже устраивает внутри команды проверки, чтобы понять, действительно ли мы ищем лучшие стратегии восстановления и предоставляем лучшие методы лечения. Например, он спросил, почему у Синнера есть тренировки для глаз, а у нас нет. Он постоянно ищет способы быть лучшим в мире.

Я всегда стараюсь быть в курсе последних новинок. Я даже прохожу курсы у физиотерапевтов из других видов спорта; пытаюсь учиться у других дисциплин. Но иногда он видит видео или замечает, что другие игроки делают что-то другое в раздевалке, и всегда спрашивает, почему мы так не делаем. И наш ответ не должен занимать слишком много времени! Мы постоянно ищем пути для улучшения», – сказал Коста в подкасте Федерико Маркеша на YouTube.

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