Видео: Арина Соболенко прошла по подиуму в рамках шоу Vogue World в Милане

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко приняла участие в шоу Vogue World: Milano, которое открывает Неделю моды в Милане. Теннисистка в образе от Gucci by Demma прошла по подиуму вместе с другими моделями.

Арина Соболенко является четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема». По итогам минувшего US Open — 2026 теннисистка потеряла первую строчку в рейтинге WTA. Финал турнира стал для белоруски вторым проигранным финалом мэйджора на харде в этом году — в январе она уступила казахстанке Елене Рыбакиной в заключительном матче Australian Open. Последний на данный момент титул в текущем сезоне Соболенко завоевала в марте на турнире категории WTA-1000 в Майами, США.