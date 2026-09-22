«Не принимаю Оземпик, оставьте меня в покое». Анисимова ответила комментаторам в соцсетях

11-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова ответила на негативные комментарии о своей фигуре в социальных сетях.

«Всем экспертам в области здоровья и комментаторам в сетях: я не принимаю Оземпик. Пожалуйста, оставьте меня в покое и не упоминайте в своих постах», – написала Анисимова на своей странице в соцсети.

Ранее стало известно, что Аманда снялась с турнира категории WTA-500 в Сингапуре из-за повреждения левого запястья. Последним на данный момент турниром для Анисимовой стал минувший US Open, на котором теннисистка дошла до третьего круга, где уступила Анастасии Потаповой.

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