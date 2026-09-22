«Игрок недостаточно силён». Миша Зверев — о проблемах Синнера и Алькараса со здоровьем

Бывший теннисист Миша Зверев высказался о попытках общественности принизить успех его брата второй ракетки мира Александра Зверева на US Open — 2026 из-за проблем со здоровьем итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Почему их [Синнера и Алькараса] не было? Потому что они были травмированы. Почему случаются травмы? Потому что игрок в каком-то смысле недостаточно силён. Или потому, что он переусердствовал и не отдохнул, когда это было нужно. На то есть причина. Они не просто так решили не играть», – приводит слова Зверева Punto de Break.

Напомним, первая ракетка мира Янник Синнер снялся с US Open из-за травмы колена. Для Карлоса Алькараса этот турнир стал первым после длительного восстановления от повреждения запястья. Испанец дошёл до 1/4 финала, где проиграл американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).