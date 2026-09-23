Корнеева — Астахова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга WTA-250 в Сеуле

Сегодня, 23 сентября, в Сеуле, Южная Корея, продолжится розыгрыш турнира категории WTA-250. В рамках игрового дня во втором круге соревнований встретятся две россиянки: 81-я ракетка мира Алина Корнеева и Дарья Астахова, занимающая 203-е место в мировом рейтинге. Начало встречи запланировано на 9:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Алина Корнеева — Дарья Астахова. Теннисистки впервые сыграют друг с другом.

Турнир категории WTA-250 в Сеуле, Южная Корея, проходит с 21 по 27 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек, которая в финале прошлого года обыграла россиянку Екатерину Александрову со счёт