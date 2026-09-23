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Корнеева — Астахова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга WTA-250 в Сеуле

Корнеева — Астахова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга WTA-250 в Сеуле
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Сегодня, 23 сентября, в Сеуле, Южная Корея, продолжится розыгрыш турнира категории WTA-250. В рамках игрового дня во втором круге соревнований встретятся две россиянки: 81-я ракетка мира Алина Корнеева и Дарья Астахова, занимающая 203-е место в мировом рейтинге. Начало встречи запланировано на 9:30 мск.

Сеул (ж). 2-й круг
23 сентября 2026, среда. 09:30 МСК
Алина Корнеева
81
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Астахова
203
Россия
Дарья Астахова
Д. Астахова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Алина Корнеева — Дарья Астахова. Теннисистки впервые сыграют друг с другом.

Турнир категории WTA-250 в Сеуле, Южная Корея, проходит с 21 по 27 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек, которая в финале прошлого года обыграла россиянку Екатерину Александрову со счёт