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Джон Иснер предположил, чьим тренером станет Хуан-Карлос Ферреро

Джон Иснер предположил, чьим тренером станет Хуан-Карлос Ферреро
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Бывшая девятая ракетка мира Джон Иснер предположил, с кем может начать работу бывший тренер испанца Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро в следующем сезоне.

«Я думаю, что это Рафа [Ходар]. Я не понимаю, почему это должен быть Синнер, это безумие и полная бессмыслица», — сказал Иснер в видео на YouTube-канале Nothing Major Show.

Напомним, известный тренер Ферреро анонсировал своё возвращение в тур. Он был наставником Алькараса с 2019 по 2025 год. Под его руководством Карлос выиграл шесть турниров «Большого шлема». Ранее в СМИ появились инсайды, что Ферреро может начать работу с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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