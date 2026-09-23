Алькарас: много теннисистов, чьими ударами я хотел бы владеть, но могу назвать Синнера

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что хотел бы владеть ударами лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

— У какого теннисиста есть такой удар, глядя на который вы говорите «Я тоже хочу так уметь»? У какого теннисиста есть такой удар?

— Их много — много теннисистов, чьими ударами я хотел бы владеть, но прямо сейчас могу назвать, например, удары Янника, — приводит слова Алькараса Elpozo Alimentacion.

В этом сезоне испанский теннисист выиграл Australian Open — 2026 и турнир категории ATP-500 в Дохе. Далее испанец взял паузу в выступлениях в связи с травмой запястья. Восстановившись, Алькарас выступил на US Open — 2026. Он дошёл до 1/4 финала, где уступил четвёртой ракетке мира американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).