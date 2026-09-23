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Алькарас: много теннисистов, чьими ударами я хотел бы владеть, но могу назвать Синнера

Алькарас: много теннисистов, чьими ударами я хотел бы владеть, но могу назвать Синнера
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что хотел бы владеть ударами лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

— У какого теннисиста есть такой удар, глядя на который вы говорите «Я тоже хочу так уметь»? У какого теннисиста есть такой удар?
— Их много — много теннисистов, чьими ударами я хотел бы владеть, но прямо сейчас могу назвать, например, удары Янника, — приводит слова Алькараса Elpozo Alimentacion.

В этом сезоне испанский теннисист выиграл Australian Open — 2026 и турнир категории ATP-500 в Дохе. Далее испанец взял паузу в выступлениях в связи с травмой запястья. Восстановившись, Алькарас выступил на US Open — 2026. Он дошёл до 1/4 финала, где уступил четвёртой ракетке мира американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).

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