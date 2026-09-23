Карлос Алькарас назвал Александра Зверева лучшим игроком мира

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал второй номер мирового рейтинга немецкого теннисиста Александра Зверева лучшим игроком мира на данный момент.

«Как же здорово вернуться в Лондон. Не могу дождаться момента, когда увижу заполненный стадион и реакцию болельщиков. Но я уверен, что мы покажем отличный теннис, порадуем зрителей, и всё пройдёт хорошо.

Александр Зверев, вероятно, сейчас лучший игрок мира. Поэтому его присутствие в нашей команде станет серьёзным оружием в эти выходные [на Кубке Лэйвера]. Надеюсь, он принесёт нам важные очки. Я постараюсь поддерживать его настолько, насколько смогу. В прошлом году мне не удалось поднять над головой трофей, поэтому в этот раз я сделаю всё, чтобы это произошло. Чувствую себя отлично, хорошо тренируюсь. US Open стал для меня хорошей проверкой, так что мне не терпится сыграть здесь», — сказал Алькарас в интервью Stan Sport.