Павел Котов и Пётр Бар-Бирюков не смогли выйти в основную сетку турнира в Чэнду

188-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов и 269-й номер мирового рейтинга Пётр Бар-Бирюков не смогли выйти в основную сетку турнира ATP-250 в Чэнду, Китай.

Котов в финале квалификации проиграл представителю Японии Синтаро Мочизуки (125-й в рейтинге) со счётом 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Бар-Бирюков на этой же стадии за 1 час 19 минут уступил 135-й ракетке мира французу Александру Мюллеру — 4:6, 4:6.

Турнир в Чэнду проходит с 23 по 29 сентября. Действующим чемпионом соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).