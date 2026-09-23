Алина Корнеева обыграла Дарью Астахову и вышла в 1/4 финала турнира в Сеуле
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81-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле, Южная Корея. Во втором круге соревнований она обыграла соотечественницу Дарью Астахову (203-я в рейтинге) со счётом 6:2, 3:6, 6:1.
Сеул (ж). 2-й круг
23 сентября 2026, среда. 09:25 МСК
81
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|1
203
Дарья Астахова
Д. Астахова
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Корнеева один раз подала навы