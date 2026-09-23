Алина Корнеева обыграла Дарью Астахову и вышла в 1/4 финала турнира в Сеуле

81-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле, Южная Корея. Во втором круге соревнований она обыграла соотечественницу Дарью Астахову (203-я в рейтинге) со счётом 6:2, 3:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Корнеева один раз подала навы