15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Корнеева — Дарья Астахова: результат матча 23 сентября, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Сеуле

Алина Корнеева обыграла Дарью Астахову и вышла в 1/4 финала турнира в Сеуле
Комментарии

81-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле, Южная Корея. Во втором круге соревнований она обыграла соотечественницу Дарью Астахову (203-я в рейтинге) со счётом 6:2, 3:6, 6:1.

Сеул (ж). 2-й круг
23 сентября 2026, среда. 09:25 МСК
Алина Корнеева
81
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 1
         
Дарья Астахова
203
Россия
Дарья Астахова
Д. Астахова

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Корнеева один раз подала навы