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«Не хочу привыкать проигрывать Агасси». Ноа — о настрое команды Европы на Кубке Лэйвера

«Не хочу привыкать проигрывать Агасси». Ноа — о настрое команды Европы на Кубке Лэйвера
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1984, бывшая первая ракетка мира, а ныне капитан команды Европы Янник Ноа рассказал о настрое команды на Кубке Лэйвера — 2026.

«Не хочу привыкать проигрывать Андре [Агасси] (капитан сборной мира. – Прим. «Чемпионата»). Это не то, к чему я хочу привыкнуть. В этом нет ничего красивого.

В прошлый раз я посчитал хорошей идеей позволить им победить в Америке. А теперь мы в Европе, так что пришла наша очередь.

Сейчас есть современный подход игрока. Всё довольно просто: они очень сосредоточены, очень профессиональны, они любят игру. Мы много слышим о давлении, стрессе, о деньгах. Но забываем о чём-то действительно важном: мы любим эту игру. Любим теннис. Это единственная причина, по которой мы здесь, потому что мы любим эту игру», — приводит слова Ноа пресс-служба Кубка Лэйвера.

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