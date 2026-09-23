Лоренцо Музетти станцевал с Дженнифер Лопес на шоу Vogue World в Милане

24-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти станцевал с американской актрисой Дженнифер Лопес в шоу Vogue World в Милане. Музетти вышел из зрительного зала и вывел Лопес из толпы на подиум.

Vogue World — ежегодное масштабное модное шоу, на котором модели и знаменитости представляют образы, созданные разными модными домами. Участие в шоу приняла также титулованная белорусская теннисистка Арина Соболенко. Она в образе от Gucci by Demma прошла по подиуму вместе с другими моделями.

Лоренцо Музетти на прошедшем US Open во втором круге проиграл представителю Австралии Дэйну Суини. Далее итальянец сыграет на «пятисотнике» в Токио.