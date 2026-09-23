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«У него особая аура». Рууд — о капитане команды Европы на Кубке Лэйвера Яннике Ноа

«У него особая аура». Рууд — о капитане команды Европы на Кубке Лэйвера Яннике Ноа
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17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд, входящий в состав команды Европы на Кубке Лэйвера, поделился мнением о чемпионе «Ролан Гаррос» — 1984, бывшем первом номере мирового рейтинга, а ныне капитане команды Европы Яннике Ноа.

«Создаётся впечатление, что у него есть особая аура, которую трудно объяснить.

Он везде, куда бы ни пошёл, привносит что-то новое, будь то шутки, танцы и песни в раздевалке, разговоры о теннисе или обсуждение его старых матчей. Он действительно заряжает команду позитивной энергией и создает сплочённость.

Он сам играл и открыто говорит, что иногда на тренировках поражается тому, как сильно развилась игра», — приводит слова Рууда пресс-служба Кубка Лэйвера.

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