«Ева заслужила своё место». Русе поддержала Лис после волны негативных комментариев

66-я ракетка мира румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе поддержала представительницу Германии Еву Лис после волны негативных комментариев в социальных сетях. В первом круге турнира WTA-250 в Сеуле Русе обыграла Лис со счётом 6:1 6:2.

«Меня очень расстроило огромное количество негативных комментариев под постом об одной из моих лучших подруг по туру, и я решила написать это, потому что, честно говоря, мне было больно это читать.

Прежде чем судить профессионального спортсмена, сидя перед экраном, вспомните: вы видите результат долгих лет жертв, дисциплины, травм, давления, поражений, одиночества и бесчисленных часов работы, которую никто не видит.

Стать профессиональной теннисисткой — это не дело случая. Для этого требуются невероятный талант и, что ещё важнее, самоотдача, а также смелость двигаться дальше, когда всё идёт не так, как хотелось бы.

Вы даже не представляете, сколько раз профессиональному спортсмену приходилось подниматься после поражения, играть через боль, оставлять позади семью и друзей или вести борьбу, о которой никто со стороны никогда