Елена Рыбакина прилетела в Казахстан с кубком за победу на US Open — 2026

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прилетела в Казахстан вместе с кубком за победу на US Open — 2026. В социальных сетях спортсменка опубликовала фото с букетом цветов, отметив в локации Алма-Ату.

Фото: Из социальных сетей Елены Рыбакиной

Елена планирует в Казахстане потренироваться с детьми, дать пресс-конференцию и пройти курс восстановления после травмы.

В финальном матче Открытого чемпионата США — 2026 казахстанская теннисистка обыграла текущую вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Трофей на US Open стал третьим для Рыбакиной на турнирах «Большого шлема». Ранее она становилась чемпионкой Уимблдона 2022 года и победительницей Australian Open — 2026. Чтобы взять карьерный «Шлем», ей нужно победить на грунтовом ТБШ — «Ролан Гаррос».