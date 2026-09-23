«Верю, он будет конкурентоспособным». Воландри — о возвращении Синнера после травмы

Капитан сборной Италии на Кубке Дэвиса Филиппо Воландри высказался о возвращении пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира Янника Синнера после травмы колена.

«Янник тренируется уже около 10 дней, постепенно увеличивая нагрузки. Он не играл почти 50 дней, поэтому нагрузки также увеличиваются постепенно.

Насколько мне известно, он тренируется и чувствует себя хорошо, он может быть настолько конкурентоспособным, насколько мы привыкли. Верю, что он будет конкурентоспособным, как и в лондонском финале [на Уимблдоне], где победил Зверева. Для Янника, разумеется, приоритет — вернуться в 100-процентную форму. Ему нужно всё необходимое время для этого», — приводит слова Воландри Super Tennis.