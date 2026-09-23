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Елена Рыбакина будет защищать титул на «пятисотнике» в Нинбо

Елена Рыбакина будет защищать титул на «пятисотнике» в Нинбо
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина подтвердила, что сыграет на турнире категории WTA-500 в Нинбо, Китай.

«Очень рада сообщить, что в этом году снова вернусь в Нинбо. Я победила здесь в прошлом году, и у меня остались потрясающие воспоминания. С нетерпением жду возможности приехать, насладиться атмосферой Нинбо и общением с болельщиками — до встречи!» — приводит слова Рыбакиной пресс-служба соревнований.

В прошлом году Рыбакина стала чемпионкой соревнований, обыграв в финале Екатерину Александрову со счётом 3:6, 6:0, 6:2. В этом году соревнования пройдут с 19 по 25 октября.

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