Елена Рыбакина будет защищать титул на «пятисотнике» в Нинбо

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина подтвердила, что сыграет на турнире категории WTA-500 в Нинбо, Китай.

«Очень рада сообщить, что в этом году снова вернусь в Нинбо. Я победила здесь в прошлом году, и у меня остались потрясающие воспоминания. С нетерпением жду возможности приехать, насладиться атмосферой Нинбо и общением с болельщиками — до встречи!» — приводит слова Рыбакиной пресс-служба соревнований.

В прошлом году Рыбакина стала чемпионкой соревнований, обыграв в финале Екатерину Александрову со счётом 3:6, 6:0, 6:2. В этом году соревнования пройдут с 19 по 25 октября.