Агасси – о Радукану: приятно знать, что 17 лет спустя моя книга может повлиять на кого-то

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси отреагировал на слова чемпионки US Open — 2021, 89-й ракетки мира британской теннисистки Эммы Радукану о прочтении его автобиографии.

«Прекрасно слышать, что кто-то может узнать себя в этой истории. Я буквально надеялся, чтоб хотя бы один человек прочитал автобиографию, чтоб она дала ему надежду, какие-то инструменты для понимания того, что он не одинок, что он может во всём разобраться и прийти к более здоровому состоянию, не направляя своё разочарование на теннис. Для меня это будет успехом.

Поэтому приятно знать, что 17 лет спустя моя книга всё ещё может повлиять на кого-то, особенно в нашем виде спорта», — приводит слова Агасси BBC.