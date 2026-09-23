Арина Соболенко поделилась фото с Ириной Шейк и Лоренцо Музетти с шоу Vogue World в Милане

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фото с российской супермоделью Ириной Шейк и итальянским теннисистом Лоренцо Музетти на шоу Vogue World в Милане.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Пройтись по миланскому подиуму — настоящая мечта! Спасибо Gucci и Vogue Magazine», — подписала снимки Соболенко.

«Королева подиума», — оставила комментарий Шейк.

Перед стартом мероприятия Шейк дала мастер-класс по походке Соболенко. Теннисистка в образе от Gucci by Demma прошла по подиуму вместе с другими моделями.

Арина Соболенко по итогам минувшего US Open — 2026 потеряла первую строчку в рейтинге WTA. Финал турнира стал для белоруски вторым проигранным финалом мэйджора на харде в этом году — в январе она уступила казахстанке Елене Рыбакиной в заключительном матче Australian Open. Последний на данный момент титул в текущем сезоне Соболенко завоевала в марте на турнире категории WTA-1000 в Майами, США.