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Мирра Андреева — Александра Саснович: результат матча 23 сентября, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Сингапуре

Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Сингапуре
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сингапуре. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович (132-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.

Сингапур. 2-й круг
23 сентября 2026, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Александра Саснович
132
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Андреева пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Саснович два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Следующей соперницей Мирры Андреевой в Сингапуре станет победительница матча Алисия Паркс (США) — Лейла Фернандес (Канада).

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