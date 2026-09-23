Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Сингапуре

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сингапуре. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович (132-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Андреева пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Саснович два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Следующей соперницей Мирры Андреевой в Сингапуре станет победительница матча Алисия Паркс (США) — Лейла Фернандес (Канада).