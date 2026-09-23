Мирра Андреева прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Сингапуре

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от игры на турнире WTA-500 в Сингапуре. На старте соревнований россиянка обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович (132-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.

«Мой первый матч в Сингапуре — потрясающая публика! Очень рада, что сумела сохранить концентрацию. Матч был непростым, но я очень довольна показанным уровнем игры», — сказала Андреева в интервью на корте.

В четвертьфинале соревнований Мирра Андреева сыграет с победительницей матча Алисия Паркс (США) — Лейла Фернандес (Канада).