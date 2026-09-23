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Мирра Андреева прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Сингапуре

Мирра Андреева прокомментировала выход в 1/4 финала турнира в Сингапуре
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от игры на турнире WTA-500 в Сингапуре. На старте соревнований россиянка обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович (132-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.

Сингапур. 2-й круг
23 сентября 2026, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Александра Саснович
132
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

«Мой первый матч в Сингапуре — потрясающая публика! Очень рада, что сумела сохранить концентрацию. Матч был непростым, но я очень довольна показанным уровнем игры», — сказала Андреева в интервью на корте.

В четвертьфинале соревнований Мирра Андреева сыграет с победительницей матча Алисия Паркс (США) — Лейла Фернандес (Канада).

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