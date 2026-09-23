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«Это привилегия». Бублик изменил мнение об участии в Кубке Лэйвера

«Это привилегия». Бублик изменил мнение об участии в Кубке Лэйвера
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21-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик изменил своё мнение относительно участия в выставочном турнире — Кубке Лэйвера. В этом году он примет участие в турнире в составе команды мира.

«Кубок Лэйвера зарекомендовал себя как очень конкурентный турнир, и я считаю прекрасным наличие соревнования, в котором можно принять участие только по приглашению. Получить приглашение — это привилегия. Там все выкладываются по максимуму, стараются победить, и в командной победе есть особая слава. Возможно, когда я говорил, что это выставочный турнир, у меня был другой настрой, потому что я никогда прежде не участвовал в Кубке Лэйвера», — приводит слова Бублика Punto de Break.

Год назад казахстанский теннисист раскритиковал турнир, назвав его выставочным.

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