«Это привилегия». Бублик изменил мнение об участии в Кубке Лэйвера

21-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик изменил своё мнение относительно участия в выставочном турнире — Кубке Лэйвера. В этом году он примет участие в турнире в составе команды мира.

«Кубок Лэйвера зарекомендовал себя как очень конкурентный турнир, и я считаю прекрасным наличие соревнования, в котором можно принять участие только по приглашению. Получить приглашение — это привилегия. Там все выкладываются по максимуму, стараются победить, и в командной победе есть особая слава. Возможно, когда я говорил, что это выставочный турнир, у меня был другой настрой, потому что я никогда прежде не участвовал в Кубке Лэйвера», — приводит слова Бублика Punto de Break.

Год назад казахстанский теннисист раскритиковал турнир, назвав его выставочным.