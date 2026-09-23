Александр Бублик показал раздевалку команды мира на Кубке Лэйвера

21-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прибыл в Лондон для участия в Кубке Лэйвера — 2026/ В социальных сетях спортсмен опубликовал видео, в котором показал раздевалку команды мира.

Турнир пройдёт с 25 по 27 сентября в Лондоне, Великобритания.

В составе команды мира также сыграют американцы Брэндон Накашима, Тейлор Фриц, Лёнер Тьен, аргентинец Франсиско Серундоло, австралиец Алекс де Минор. За команду Европы сыграют Александр Зверев, Карлос Алькарас, Флавио Коболли, Якуб Меншик и Рафаэль Ходар.

Действующим чемпионом Кубка Лэйвера является сборная мира, в составе которой в 2025 году выступали Райлли Опелка, Жоао Фонсека, Алекс Михельсен, Тейлор Фриц, Алекс де Минор и Франсиско Серундоло.