Лейла Фернандес вышла в 1/4 финала турнира в Сингапуре, где сыграет с Миррой Андреевой

31-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сингапуре. Во втором круге она обыграла американку Алисию Паркс (70-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Фернандес два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Паркс шесть эйсов, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Фернандес поспорит с россиянкой Миррой Андреевой, которая занимает пятую строчку в мировом рейтинге.