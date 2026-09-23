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Алисис Паркс — Лейла Фернандес: результат матча 23 сентября, счёт 0:2, 2-й круг турнира в Сингапуре

Лейла Фернандес вышла в 1/4 финала турнира в Сингапуре, где сыграет с Миррой Андреевой
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31-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сингапуре. Во втором круге она обыграла американку Алисию Паркс (70-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Сингапур. 2-й круг
23 сентября 2026, среда. 15:15 МСК
Алисия Паркс
70
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Лейла Фернандес
31
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Фернандес два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Паркс шесть эйсов, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Фернандес поспорит с россиянкой Миррой Андреевой, которая занимает пятую строчку в мировом рейтинге.

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