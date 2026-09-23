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«Это перебор». Алькарас считает, что его матч 1/4 финала на US Open начался слишком поздно

«Это перебор». Алькарас считает, что его матч 1/4 финала на US Open начался слишком поздно
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что его четвертьфинальный матч на Открытом чемпионате США против Бена Шелтона следовало бы начать раньше.

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 1 7 10
7 7 		1 3 6 6 7
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Думаю, это перебор. Многие остались, но если бы матч начался в семь или восемь вечера, максимум закончился бы в 11, стадион был бы переполнен. Никто бы не ушёл. Многим пришлось пропустить этот матч из-за расписания, из-за времени.

Я пять месяцев не играл ни одного официального матча. В это время очень страдал от боли, не был уверен, смогу ли в