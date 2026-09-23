«Испанский волшебник» знает, что лучше». Макки — об участии Алькараса на Кубке Лэйвера

Известный тренер Рик Макки прокомментировал решение семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса участвовать в Кубке Лэйвера — 2026.

«Карлос [Алькарас] поступил очень мудро, выбрав Кубок Лэйвера, а не Кубок Дэвиса. Не нужно было менять сценарий с харда на грунт только ради того, чтобы сыграть. Помните, что он 139 дней восстанавливался, чтобы вернуться в прежнюю форму. «Испанский волшебник» и его команда — единственные, кто знает, что для него лучше. Иногда нужно просто отдохнуть перед очередным испытанием, потому что, если не случится травмы, Карлос когда-нибудь снова будет играть на турнирах «Большого шлема» с лучшими из лучших», — написал Макки на своей странице в социальной сети.

Кубок Лэйвера — 2026 пройдёт в столице Великобритании Лондоне с 25 по 27 сентября 2026 года. В 2025 году турнир прошёл в США, теннисисты сборной мира обыграли европейцев со счётом 15:9.