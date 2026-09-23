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Джек Дрейпер посетил показ Burberry в Лондоне

Джек Дрейпер посетил показ Burberry в Лондоне
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Экс четвёртая ракетка мира, британский теннисист Джек Дрейпер, ныне занимающий 155-ю строчку рейтинга, посетил модный показ бренда Burberry, выпускающего одежду, аксессуары и парфюм. Мероприятие состоялось в Лондоне.

Фото: Joe Maher/Getty Images

Дрейпер с осени 2025 года восстанавливается после полученной травмы руки. В текущем сезоне он пропустил все турниры «Большого шлема». Первым для Дрейпера с момента взятой в апреле паузы турниром стал АТР-250 в Истбурне в минувшем июне, где британец дошёл до полуфинала. В августе теннисист принял участие в «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати, где оба раза уступил в первом круге. В середине сентября Дрейпер заявил о своём досрочном завершении сезона-2026.

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