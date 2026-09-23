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Александра Эала встретилась с болельщиками в ходе «пятисотника» в Сингапуре

Александра Эала встретилась с болельщиками в ходе «пятисотника» в Сингапуре
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18-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала провела организованную встречу с болельщиками в ходе турнира категории WTA-500 в Сингапуре. После открытой тренировки спортсменка ответила на вопросы фанатов. После этого она опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором толпа ярко её приветствует.

«Нет слов. Люблю вас, ребята», — подписала Эала видео, на котором публика скандирует её имя. Также она сопроводила текст эмодзи красного сердца и сингапурского флага.

На текущем «пятисотнике» Эала уже дошла до второго круга, где её соперницей станет россиянка Татьяна Прозорова.

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