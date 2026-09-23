Бывшая 12-я ракетка мира Борна Чорич сыграл свадьбу

Бывшая 12-я ракетка мира хорватский теннисист Борна Чорич сыграл свадьбу. Его женой стала Анемария Раич, не имеющая отношения к теннису. Фотографии со свадьбы молодожёны опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

Фото: Личный архив Борны Чорича и Анемарии Раич

Напомним, Чорич не выступает на турнирах с 2025 года. Последний на данный момент матч он провёл на US Open — 2025, где проиграл чешскому теннисисту Иржи Легечке в первом круге со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7), 1:6. Позднее, в октябре, он опубликовал на своей странице в социальной сети заявление, в котором объявил о досрочном завершении сезона. После этого хорват не сыграл ни одного матча на официальных турнирах.