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«Довольна, как играла сегодня». Мирра Андреева — о победе на старте турнира в Сингапуре

«Довольна, как играла сегодня». Мирра Андреева — о победе на старте турнира в Сингапуре
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева положительно оценила своё выступление во втором круге «пятисотника» в Сингапуре. Она одолела белоруску Александру Саснович со счётом 6:2, 6:2.

Сингапур. 2-й круг
23 сентября 2026, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Александра Саснович
132
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

«Я очень довольна тем, как играла сегодня. У меня были прекрасные дни тренировок, я работала над подачей, самой игрой. Рада, что получилось применить это на корте во время матча. Становлюсь увереннее в себе, когда вижу, что получается улучшить некоторые вещи», – сказала Андреева в микст-зоне после матча.

В четвертьфинале турнира соперницей россиянки станет канадская теннисистка Лейла Фернандес (31-я ракетка мира).

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