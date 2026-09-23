«Довольна, как играла сегодня». Мирра Андреева — о победе на старте турнира в Сингапуре

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева положительно оценила своё выступление во втором круге «пятисотника» в Сингапуре. Она одолела белоруску Александру Саснович со счётом 6:2, 6:2.

«Я очень довольна тем, как играла сегодня. У меня были прекрасные дни тренировок, я работала над подачей, самой игрой. Рада, что получилось применить это на корте во время матча. Становлюсь увереннее в себе, когда вижу, что получается улучшить некоторые вещи», – сказала Андреева в микст-зоне после матча.

В четвертьфинале турнира соперницей россиянки станет канадская теннисистка Лейла Фернандес (31-я ракетка мира).