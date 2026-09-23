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Мирра Андреева оценила публику и атмосферу на «пятисотнике» в Сингапуре

Мирра Андреева оценила публику и атмосферу на «пятисотнике» в Сингапуре
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила атмосферу на турнире категории WTA-500 в Сингапуре. Во втором круге турнира она одолела белоруску Александру Саснович со счётом 6:2, 6:2.

Сингапур. 2-й круг
23 сентября 2026, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Александра Саснович
132
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

– Первый матч в Сингапуре. Как вас встретили фанаты, как оцените публику, атмосферу в целом?
– Чувствую, что поддержка, которую получила сегодня, была невероятной. Ощущалось, что все очень хотели посмотреть на меня, но в то же время они поддерживали и мою соперницу. Я подумала: «Ну, хорошо». Ожидала, что, возможно, они будут чуть больше на моей стороне, но они словно были просто рады видеть вживую игроков на корте. Довольна тем, как нас поддерживали. Для меня поддержка сегодня значила многое, и надеюсь, что люди смогут пронести эту энергию на мой следующий матч, – сказала Андреева в микст-зоне после матча.

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