Мирра Андреева оценила публику и атмосферу на «пятисотнике» в Сингапуре

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила атмосферу на турнире категории WTA-500 в Сингапуре. Во втором круге турнира она одолела белоруску Александру Саснович со счётом 6:2, 6:2.

– Первый матч в Сингапуре. Как вас встретили фанаты, как оцените публику, атмосферу в целом?

– Чувствую, что поддержка, которую получила сегодня, была невероятной. Ощущалось, что все очень хотели посмотреть на меня, но в то же время они поддерживали и мою соперницу. Я подумала: «Ну, хорошо». Ожидала, что, возможно, они будут чуть больше на моей стороне, но они словно были просто рады видеть вживую игроков на корте. Довольна тем, как нас поддерживали. Для меня поддержка сегодня значила многое, и надеюсь, что люди смогут пронести эту энергию на мой следующий матч, – сказала Андреева в микст-зоне после матча.