«Сегодня один из таких дней». М. Андреева — о своём спокойствии во время матча с Саснович

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что старалась быть спокойной в матче второго круга «пятисотника» в Сингапуре с белоруской Александрой Саснович, которую одолела со счётом 6:2, 6:2.

– Не было заметно, что у вас была какая-либо реакция на каждое выигранное очко или, наоборот, ошибку. Это часть работы над психологией?

– Я бы не сказала. Просто сегодня ощущала себя спокойнее. Конечно, была рада, когда зарабатывала очко, говорила себе: «Давай, вперёд». Просто так чувствовала себя, был такой вайб – быть сдержаннее и принимать всё, что происходит.

– Когда вы выиграли матч, то просто подошли к сопернице…

– Я была рада и хотела что-нибудь сделать, но подумала: «Ну, ладно». Не знаю. Как и сказала, бывают дни, когда ты просто чувствуешь себя увереннее, будучи спокойным. И, похоже, сегодня был именно такой день, – сказала Андреева в микст-зоне после матча.