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«Сегодня один из таких дней». М. Андреева — о своём спокойствии во время матча с Саснович

«Сегодня один из таких дней». М. Андреева — о своём спокойствии во время матча с Саснович
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что старалась быть спокойной в матче второго круга «пятисотника» в Сингапуре с белоруской Александрой Саснович, которую одолела со счётом 6:2, 6:2.

Сингапур. 2-й круг
23 сентября 2026, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Александра Саснович
132
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

– Не было заметно, что у вас была какая-либо реакция на каждое выигранное очко или, наоборот, ошибку. Это часть работы над психологией?
– Я бы не сказала. Просто сегодня ощущала себя спокойнее. Конечно, была рада, когда зарабатывала очко, говорила себе: «Давай, вперёд». Просто так чувствовала себя, был такой вайб – быть сдержаннее и принимать всё, что происходит.

– Когда вы выиграли матч, то просто подошли к сопернице…
– Я была рада и хотела что-нибудь сделать, но подумала: «Ну, ладно». Не знаю. Как и сказала, бывают дни, когда ты просто чувствуешь себя увереннее, будучи спокойным. И, похоже, сегодня был именно такой день, – сказала Андреева в микст-зоне после матча.

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