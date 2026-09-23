Мирра Андреева рассказала, как проведёт выходной перед 1/4 финала турнира в Сингапуре

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как проведёт выходной перед четвертьфинальным матчем на «пятисотнике» в Сингапуре, где сразится с Лейлой Фернандес. Во втором круге россиянка одолела белоруску Александру Саснович (6:2, 6:2).

– Вы играете в четвертьфинале в пятницу. Как планируете провести выходной?

– Я уже знаю своё тренировочное расписание на завтра. Здесь ещё находится моя подруга, она сегодня выиграла парный матч. Думаю, мы вместе что-нибудь придумаем, потому что я очень давно её не видела. После моей тренировки мы целый день болтали, и, когда я закончила говорить, почувствовала, что у меня болит горло от того, что так много разговаривала (смеётся). Наверное, завтра устроим что-то нибудь такое же – пойдём выпить кофе или что-то безалкогольное – лимонад, чай, не знаю. И просто продолжим обо всём болтать, – сказала Андреева в микст-зоне после матча.