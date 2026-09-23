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Мирра Андреева рассказала, как проведёт выходной перед 1/4 финала турнира в Сингапуре

Мирра Андреева рассказала, как проведёт выходной перед 1/4 финала турнира в Сингапуре
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как проведёт выходной перед четвертьфинальным матчем на «пятисотнике» в Сингапуре, где сразится с Лейлой Фернандес. Во втором круге россиянка одолела белоруску Александру Саснович (6:2, 6:2).

Сингапур. 2-й круг
23 сентября 2026, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Александра Саснович
132
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

– Вы играете в четвертьфинале в пятницу. Как планируете провести выходной?
– Я уже знаю своё тренировочное расписание на завтра. Здесь ещё находится моя подруга, она сегодня выиграла парный матч. Думаю, мы вместе что-нибудь придумаем, потому что я очень давно её не видела. После моей тренировки мы целый день болтали, и, когда я закончила говорить, почувствовала, что у меня болит горло от того, что так много разговаривала (смеётся). Наверное, завтра устроим что-то нибудь такое же – пойдём выпить кофе или что-то безалкогольное – лимонад, чай, не знаю. И просто продолжим обо всём болтать, – сказала Андреева в микст-зоне после матча.

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